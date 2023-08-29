الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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أبو فاعور: الحل في لبنان هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية

منذ 16 دقيقة
النائب وائل أبو فاعور

النائب وائل أبو فاعور

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أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور أن الحل في لبنان هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبنية حكم جديدة قادرة على تنفيذ وإقرار مشروع اقتصادي – اجتماعي.

ورأى أبو فاعور، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “من الواضح أن إرادة التسوية لم تنتصر أو تفاحة التسوية لم تسقط وبالتالي ننتظر شهر أيلول الذي أعتقد أنه سيكون حافلا بالموفدين الأجانب الذين سيأتون إلى لبنان.

وأشار إلى أن هناك حديث عن أكثر من موفد قد يأتي إلى لبنان وأكثر من طرح، مكررا أنه إذا لم يكن هناك إرادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني من النواب والكتل السياسية اللبنانية، بإرادة حقيقية للتسوية لن تصل أي محاولة خارجية إلى أي نتيجة.

واعتبر أبو فاعور أن إرادة التسوية يجب أن تنبع من الداخل، لافتا إلى أن كل الذي يجري هو إضاعة للوقت لأنه في النهاية سنجلس جميعا إلى طاولة وأي يكن شكل هذه الطاولة سنجلس إلى طاولة التسوية والتسوية الداخلية، بمؤازرة خارجية هي التي يمكن أن تقودنا من الخروج من هذا المستنقع الذي نحن فيه.

وأضاف :” هناك من يرفض التسوية بالشكل، وهناك من يرفضها بالمضمون حتى الآن ليس هناك من مؤشرات بالمواقف على ضفتي النقاش ، طبعا المسؤوليات ليست متوازية ومتوازنة هناك مسؤوليات مختلفة ولكن حتى اللحظة لا يبدو أن هناك إرادة داخلية، ربما ربطا بحسابات داخلية، وربما ربطا بإرادات خارجية لا يبدو أن هناك إرادة حقيقية للتسوية”.

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