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أبو فاعور: الشباب هم "وعد لبنان المقبل" وليت أهل السياسة يتعلمون منهم

منذ ساعة واحدة
النائب وائل أبو فاعور

النائب وائل أبو فاعور

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أشاد النائب وائل أبو فاعور  بـ”دور الشباب التقدمي وجيل الشباب الذي لا يزال يردد هتافات فلسطين ويحمل قضيتها وصوتها على امتداد مساحة هذا الوطن”، وقال: “نرى هؤلاء الأطفال والشباب يتسابقون لتقديم الأفضل. ولذا، نأمل من السياسيين أن يعملوا مثل هؤلاء الأطفال، ويتسابقون لتقديم الأفضل إلى هذا الوطن وهذا الجيل”.

أبو فاعور وخلال تمثيله النائب تيمور جنبلاط في “مهرجان الاستقلال” في راشيا، أشار إلى أن “الشباب هم وعد لبنان القادم واستقلاله، وليت أهل السياسة يتعلمون منكم”.

وأضاف: “وعد تيمور جنبلاط لمدارس المنطقة وأهلها وأبنائها وأطفالها أن نبذل ما نستطيع وأكثر لأجل هذا الجيل ومستقبل المنطقة في المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات الرسمية والخاصة، ونأمل ونعمل ونطمح لكي نقدم الأفضل”.

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