أبو فاعور: القرار الخاطئ الكبير كان بعدم الاقفال خلال الأعياد

أعلن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس”.

واعتبر أبو فاعور في مداخلة له ضمن برنامج “صار الوقت” عبر قناة الـmtv أن “لا بديل عن الإقفال، فنحن لسنا في أزمة سريعة وعابرة إنما سنعيش مع أزمة مديدة وطويلة وسنحتاج الى سنة على الأقل حتى يتم تلقيح جميع اللبنانيين”.

وقال: “أبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات، ولكن لا نعرف كيف ذهبوا وأين لأنه لا يوجد خطة وتم التعامل مع الوباء على أنه عابر”.

وتابع: “في الاول من كانون الثاني، كان لدينا 445 مريض” كورونا” في العناية الفائقة، واليوم لدينا 855 مريضا وكان لدينا 684 مريض “كورونا” في الاستشفاء العادي واليوم أصبحوا 1427، فالقرار الخاطئ الكبير كان بعدم الاقفال خلال الأعياد”.

وأشار إلى أن “وفداً ضم جان بيروتي وبيار أشقر زار رئيس الجمهورية قبل الأعياد مستعطفاً، وتم اتخاذ القرار الاعتباطي بعدم الاقفال ومن دون أي معطى علمي”.

ولفت أبو فاعور إلى أن “معظم المستشفيات الخاصة تبتز الدولة اللبنانية، ففي البداية طالبوا بالمستحقات وعندما تم صرفها طالبوا بالمصالحات العالقة في وزارة المالية منذ العام 2005، فبعض المستشفيات تصرف بمنتهى الانتهازية وقلة الاخلاق وكان يجب اتخاذ اجراءات بحقها”.

وقال: “لا أريد أن أنظّر على وزير الصحة ولكن لو كنت وزيراً للصحة لكان هناك أصحاب مستشفيات في السجون اليوم”.

ورأى أبو فاعور أنه “على وزارتي الصحة والعدل والقضاء التدخل لإجبار المستشفيات على استقبال المرضى، كما فعل القاضي الشجاع محمد عويدات الذي أجبر مؤسسة كهرباء لبنان على مدّ مستشفى راشيا الحكومي بالكهرباء”.