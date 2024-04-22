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أبو فاعور: المطلوب قرار سياسي نتفق عليه بملف النزوح

منذ 3 دقائق
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أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، خلال جلسة لجنة الدفاع النيابية لمناقشة موضوع النزوح السوري، أن “الشكوى معروفة وكذلك المخاوف من حجم وتأثير النزوح السوري والمطلوب هو قرار سياسي نتفق عليه وآليات تنظيمية للعودة”.

وأضاف: “إذا كانت الواقعية السياسية تفترض الحديث مع النظام السوري، فيجب عدم تسييس الملف لمصلحة أي طرف هنا أو في سوريا، ويجب ألا تبقى جهود الوزارات والإدارات مبعثرة وغير منسقة فنحن نحتاج إلى خطة وطنية وإدارة وطنية مشتركة”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، كان قد أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن “على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وان تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم”.

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