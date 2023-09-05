أبو فاعور: المواجهة السياسيّة لن تنتهي إلّا برئيس توافقي

شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على أنّ “الحوار المجدي أقصر الطرق إلى حل نزاعاتنا، وأن المدخل لكل الحلول هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والحلولَ الترقيعيّة لا تفيد المواطن بشيء، لافتًا إلى أن الّذي يمنع انتخاب رئيس جديد هو الأنانية الكبيرة لدى جزء من الأطراف السياسيين الذين يريدون السّيطرة على القرار، مع العِلْم أن نتيجة هذه المواجهة السياسية لا يمكن أن تنتهي إلّا بانتخاب رئيس توافقي”.

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في حفل عشاء خيري، حيث قال: “مهما كان عندنا اعتداد بقوّتنا كأحزاب، لكنّنا لا نستطيع أن نحلّ مكان الدولة ومؤسّساتها”.

واعتبر أبو فاعور أن “هذا الواقع والتوازن في داخل المجلس النيابي فَرَضتهُ الانتخابات النيابية”، مؤكدًا أنّ “الحوار المُجدي والنّافع، هو الحوار من دون شروط، والّذي لا يقودنا إلى فتحِ ملفات خلافيّة”.

وأضاف: “باسم رئيس الحزب التّقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، نؤكّد على تَمسُّكِنا بالحوارِ البنّاء، وندعو بكلّ محبة كلَّ القوى السياسية وكلَّ الكُتل النيابية أنْ تسلكَ طريق الحوار لنصلَ إلى النتيجة المرجوّة”.