أبو فاعور بعد لقائه الرئيس سلام: هناك ثقة تامة بالجيش لتنفيذ قرار بسط سلطة الدولة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم الجمعة النائب وائل أبو فاعور. وبعد اللقاء، قال أبو فاعور: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس، وكل الأنظار تتجه إلى الجلسة الحكومية المزمع عقدها في 2 أيلول، والتي من المفترض أن تستكمل المسار الذي بدأته الحكومة في قرارها ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “هناك ثقة تامة من قبلنا كطرف سياسي، ومن قبل كل المسؤولين في الدولة، بمؤسسة الجيش اللبناني وبالأدوار الوطنية التي تقوم بها سواء على مستوى الأمن الداخلي أو على مستوى ضبط الحدود وحماية لبنان. ونحن على قناعة بأن الجيش سيكون على قدر المسؤولية في المهمة التي عهد إليه بها مجلس الوزراء، وسيقدّم خطة وطنية حازمة وواقعية لتنفيذ قرار السلطة السياسية ببسط سلطة الدولة”.

وتابع: “مؤسسة الجيش مؤسسة موثوقة لها تجاربها مع اللبنانيين، وأعتقد أنّ جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون محطة للبناء على ما تحقق سابقاً، للسير قدماً دون صدام بين اللبنانيين، بل في استكمال مسيرة الدولة”.

