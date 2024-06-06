أبو فاعور: ربما نصل الى نافذة وهناك إجماع حول التشاور

أكّد عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “اللقاء لا يطلق مبادرة جديدة وأن لا عناصر سياسية لها”، لافتا الى أن ما يقوم به هو “مسعى لايجاد خريطة طريق يستطيع السير بها وصيغة يتوافق عليها الجميع للذهاب الى التشاور ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية”.

ولفت أبو فاعور في حديث لـ”LBCI”، الى أن “ليس هناك اعتراضًا على فكرة التشاور بالمبدأ وأنه تم تقديم اكثر من اقتراح وأن لا يوجد اقتراحا مقبولا من الجميع حتى اللحظة”، مشيرا الى أن “ربما قد نصل الى نافذة وهناك اجماع حول التشاور”.

وكشف أبور فاعور أن “لدى القوات اللبنانية شروط صارمة في ما خص التشاور وأن هذه الشروط غير مقبولة من قبل اطراف اخرى”.

وقال أبو فاعور: “عندما زار الموفد الفرنسي جان ايف لودريان رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آخر لقاء تم الإتفاق على مبدأ التشاور ولم يتم الإتفاق على آلية واضحة وبقي هناك الكثير من الأمور الغامضة”.

وأضاف: “سيكون هناك رؤية لما وصلنا اليه وسنصارح الرأي العام اللبناني بكل المواقف التي اطلعنا عليها”.