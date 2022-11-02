أبو فاعور: رسالة عون مسمومة ولا أحقية في الطعن بصلاحية الحكومة

رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب “وائل أبو فاعور”، أن “رسالة رئيس الجمهورية السابق “ميشال عون” رسالة وداع مسمومة لاستدراج جدال طائفي يجب عدم الانجرار إليه”.

وأضاف في تصريح: “المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، ولا طائل او أحقية دستوريا وسياسيا في الطعن بصلاحية حكومة تصريف الاعمال في تولي مسؤولياتها كاملة”.

وكان توقيع عون لمرسوم استقالة الحكومة قد أثار جدلاً في الأوساط السياسية، اذ اعتبره البعض خطوة غير دستورية وهي “لزوم ما لا يلزم”، فيما اعتبره آخرون أنه إجراء دستوري لكن ما كان على عون القيام به تفاديًا لإدخال البلاد في فراغ مطلق.

في السياق، دعا رئيس مجلس النواب “نبيه بري” المجلس النيابي إلى عقد جلسة غدا لتلاوة ومناقشة رسالة عون، الذي وجهها الى المجلس النيابي قبيل مغادرته قصر بعبدا، والتي واكبت توقيع ونشر مرسوم قبول إستقالة الحكومة، طالب فيها مجلس النواب بنزع التكليف الممنوح منه للرئيس “نجيب ميقاتي”.