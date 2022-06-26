أبو فاعور: لا تزال معاناة مرضى السرطان مستمرة

أدلى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بالتصريح الآتي: “رغم كل الجهود المشكورة التي يقوم بها وزير الصحة الدكتور فراس أبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية الرفيق بلال عبدلله، لا تزال معاناة مرضى السرطان مستمرة.

لا مناص من حلول جذرية أولها استيراد الدولة للادوية مباشرة دون المرور بجشع بعض الشركات أو اللجوء الى خيار دعم المرضى بدل الشركات عبر اجازات الشراء وبالتاكيد الى حين حصول ذلك يجب اعادة النظر بارباح الشركات عبر اصدار قرار جديد بأسس تسعير الدواء لجهة تخفيض ارباح الشركات.

حجم قطاع الدواء بلغ معدله الوسطي ١،٣٦ مليار دولار سنويا على مدى عشر سنوات كحد ادني اي ان الشركات حققت ارباحا فاحشة على مدى السنوات الماضية ومسؤوليتها ان تساهم في حمل عبء الازمة في هذه الظروف.

المطلوب خطوات شجاعة في الدواء بشكل خاص كما في الطحين وغيرهما من أساسيات الحياة”.