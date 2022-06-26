الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو فاعور: لا تزال معاناة مرضى السرطان مستمرة

منذ 12 دقيقة
ابو فاعور

ابو فاعور

A A A
طباعة المقال

أدلى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بالتصريح الآتي: “رغم كل الجهود المشكورة التي يقوم بها وزير الصحة الدكتور فراس أبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية الرفيق بلال عبدلله، لا تزال معاناة مرضى السرطان مستمرة.

لا مناص من حلول جذرية أولها استيراد الدولة للادوية مباشرة دون المرور بجشع بعض الشركات أو اللجوء الى خيار دعم المرضى بدل الشركات عبر اجازات الشراء وبالتاكيد الى حين حصول ذلك يجب اعادة النظر بارباح الشركات عبر اصدار قرار جديد بأسس تسعير الدواء لجهة تخفيض ارباح الشركات.

حجم قطاع الدواء بلغ معدله الوسطي ١،٣٦ مليار دولار سنويا على مدى عشر سنوات كحد ادني اي ان الشركات حققت ارباحا فاحشة على مدى السنوات الماضية ومسؤوليتها ان تساهم في حمل عبء الازمة في هذه الظروف.

المطلوب خطوات شجاعة في الدواء بشكل خاص كما في الطحين وغيرهما من أساسيات الحياة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أزمة النفايات
    بلدية مجدلا العكارية أصبحت غير قادرة على جمع النفايات
    لجنة المتقاعدين العسكريين
    متقاعدو القوى المسلحة يتحضرون لاعتصامات مفتوحة
    علم- فرنسا ولبنان
    بعد العديد من النصائح.. بيار دوكان يزور لبنان قريباً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟