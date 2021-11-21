أبو فاعور: لا يحق لحزب الله تحميل اللبنانيين تبعات سياساته الخارجية

أكد النائب وائل ابو فاعور على أن زيارة الامارات أهداف منها لقاء الحريري والتشاور معه واللقاء كان إيجابيا والحوار كان صريحاً حول الخيارات السابقة واللاحقة وحول محاولة استكشاف آفاق المرحلة المقبلة.

وأضاف في حديث تلفزيوني عبر قناة الجديد بأن “ملف الانتخابات كان من الأمور التي تناقشنا فيها مع الحريري وعلى المستوى الثنائي سياسيا وانتخابيا لا شائبة تشوب العلاقة بيننا وتيار المستقبل”.

وتابع: “تيار المستقبل حليفنا الاستراتيجي وفي حال قرر المستقبل خوض الانتخابات حكماً سنكون والمستقبل في خانة واحدة والتحالف الأقرب إلى عقلنا هو التحالف مع المستقبل والقوات اللبنانية”.

واشار الى ان “التيار الوطني الحر يدشّن مسار الانقلاب على الانتخابات النيابية كما الاستحقاقات الدستورية والمسألة أبعد من مجرد طعن والتيار لا يرغب ضمنياً في اجراء الانتخابات النيابية”.

واضاف: “لن نقبل بالتمديد لمجلس النواب ولا لرئيس الجمهورية وفكرة الاستقالة في هذه الحالة من مجلس النواب مطروحة لدى العديد من الكتل”.

وقال ايو فاعور: “جنبلاط يدعو حزب الله إلى حوار وطني لأن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي نتيجة التداعيات والأعباء على الوضع الداخلي، يجب خوض نقاش واضح وصريح مع حزب الله لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمّل تبعات السياسات الخارجية لحزب الله”.

وتابع: “لا يمكن للبنان أن يكون مخطوفاً على الصعيد الخارجي ولا يحق لحزب الله تحميل اللبنانيين تبعات سياساتهم الخارجية وأدوارهم الخارجية”.

وعن استقالة قرداحي، قال: “الاستقالة تفتح باب النقاش مع الدول العربية والمرحلة الثانية اجراء حوار لبناني – لبناني لعدم التدخل بالساحات الدولية الأخرى وحوار آخر لبناني – عربي”.

وتابع ابو فاعور: “توقع بعض الانفراجات في الأيام المقبلة على صعيد الأزمتين الحكومية أو الدبلوماسية والرئيس ميقاتي يقوم بجهد كبير”.