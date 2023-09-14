الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو فاعور: محاولة جديّة لانتخاب رئيس.. والدول المعنية على موقف واحد

منذ 41 دقيقة
النائب وائل أبو فاعور

النائب وائل أبو فاعور

A A A
طباعة المقال

أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، إلى أن “هناك محاولة جدية تجري لانتخاب رئيس”، آملًا في “أن تتوصل هذه المحاولة إلى نتيجة”، مؤكدًا أنّ وليد وتيمور جنبلاط “لن يدخرا جهدًا في المساعدة للوصول إلى نتيجة”.

وقال أبو فاعور في تصريح: “للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نرى أنّ الدول المعنية بلبنان هي على موقف واحد وصفحة واحدة وقلب واحد، وبالتالي هذا يمهد للانتقال إلى مرحلة عملية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية”.

أضاف: “الكرة الآن في ملعب القوى السياسية الداخلية، فعليها أن تتواضع بعض الشيء في شروطها ومطالبها للوصول إلى انتخاب رئيس، وأن تعطي هذه المحاولة الجدية كل إمكانات النجاح للوصول، كما قلت إلى انتخاب رئيس، ثم الوصول إلى خطة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان سكاف
    سكاف: حظوظ اختراق الأزمة الرئاسية أصبحت أفضل
    لجنة الشباب والرياضة
    ملف مسبح إميل لحود على طاولة "الشباب والرياضة"
    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    بو حبيب يُبرق إلى الدبيبة معزيًا بضحايا "الفاجعة الكبيرة"

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    طقس لبنان
    ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!