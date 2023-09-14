أبو فاعور: محاولة جديّة لانتخاب رئيس.. والدول المعنية على موقف واحد

أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، إلى أن “هناك محاولة جدية تجري لانتخاب رئيس”، آملًا في “أن تتوصل هذه المحاولة إلى نتيجة”، مؤكدًا أنّ وليد وتيمور جنبلاط “لن يدخرا جهدًا في المساعدة للوصول إلى نتيجة”.

وقال أبو فاعور في تصريح: “للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نرى أنّ الدول المعنية بلبنان هي على موقف واحد وصفحة واحدة وقلب واحد، وبالتالي هذا يمهد للانتقال إلى مرحلة عملية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية”.

أضاف: “الكرة الآن في ملعب القوى السياسية الداخلية، فعليها أن تتواضع بعض الشيء في شروطها ومطالبها للوصول إلى انتخاب رئيس، وأن تعطي هذه المحاولة الجدية كل إمكانات النجاح للوصول، كما قلت إلى انتخاب رئيس، ثم الوصول إلى خطة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي”.