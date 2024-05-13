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أبو فاعور: مستقبل "الأونروا" على المحك وهدف الحملة إسقاط حق العودة

منذ ساعة واحدة
وائل أبو فاعور

وائل أبو فاعور

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أكد النائب وائل أبو فاعور بتصريح بعد لقاء لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة شؤون “الاونروا” في لبنان دوروثي كلاوس، لمناقشة تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة من أجل حياد “الاونروا”، وتمويل اللاجئين الفلسطينيين أن “الاجتماع الذي جرى مع مديرة “الاونروا” كان مثمرا لكنه يشي بمخاطر.

واعتبر أبو فاعور أن “الاونروا” عليها مسؤولية ان تثبت حياديتها، والادعاءات والاتهامات في حق “الاونروا”، بدأت مع مؤلف أفلام إسرائيلي اخترع رواية ان هناك بعض الموظفين وعددهم 12 موظفا شاركوا في عملية 7 أكتوبر”.

اضاف أبو فاعور: “ما يجري هو تدمير “الاونروا”. ومهمة “الاونروا والاساس القانوني الذي قامت عليه الاونروا والهدف الابعد نزع صفة اللاجئين الموجودين خارج فلسطين والهدف هو اسقاط حق العودة، والحملة تحصل مع تهجير كبير من الشعب الفلسطيني، وهذا الامر مرفوض ويجب مواجهته”.

وتابع :”التمويل هو الى آخر شهر حزيران، كما سمعنا ونحن نتحدث عن تمويل سنوي . لذلك ما اريد قوله ان مستقبل “الاونروا” على المحك، ويجب ان يتعامل مع لبنان بمسؤولية”.

وختم ابو فاعور :”نحن نقف مع الشعب الفلسطيني وما تمنياه على الفصائل الفلسطينية التعامل بحكمة مع “الاونروا” في لبنان” .

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