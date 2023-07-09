الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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أبو فاعور: منطقة العرقوب تحتاج أن نكون معها لتأخذ حقها في الإنماء والخدمات

منذ 13 دقيقة
النائب وائل أبو فاعور خلال استقباله وفداً من الجماعة الإسلامية

النائب وائل أبو فاعور خلال استقباله وفداً من الجماعة الإسلامية

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زار وفد من الجماعة الإسلامية منطقة حاصبيا _مرجعيون مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي، حيث هنأوا عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بنتائج إنتخابات الحزب التقدمي الاشتراكي وتولي النائب تيمور جنبلاط رئاسة الحزب مع نخبة من الرائدات والرواد.

حضر اللقاء وكيل داخلية التقدمي في حاصبيا- مرجعيون سامر الكاخي ووكيل داخلية البقاع الجنوبي عارف ابو منصور.

وجرى خلال اللقاء البحث في الحاجات الانمائية والخدماتية والاوضاع السياسية، و”الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق والعمل المشترك للحفاظ على وجهة المنطقة وهويتها وحاجاتها الانمائية”.

وأثنى وفد الجماعة الإسلامية على استمرار التواصل والتباحث الدائم في شؤون المنطقة.

وأكد أبو فاعور ان “النضال الوطني انطلق من منطقة العرقوب التي قدمت تضحيات كبيرة وسطر أبناؤها الكثير من البطولات ضد العدو الإسرائيلي، وهي تحتاج منا جميعا الى ان نكون الى جانبها وجانب أهلها، كي تأخذ حقها في الإنماء والخدمات”.

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