أبو فاعور من عين التينة : نأمل أن يكون هدوء الجنوب فرصة لمعالجة الاستحقاقات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونًا تشريعية .

وبعد اللقاء تحدث أبو فاعور قائلًا: “نأمل أن تكون الهدنة في غزة مستدامة تقود إلى وقف العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتقود كما نأمل استطرادًا إلى الهدوء على الحدود اللبنانية مع فلسطين محتلة، وأيضًا وقف الاعتداءات والإجرام الإسرائيلي، ولعل في هذا الهدوء الذي نأمل أن يكون مستدامًا فرصة من أجل نقاش جديد لبناني لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات التي طال انتظار علاجها، وبالتأكيد في مقدمتها رئاسة الجمهورية ومسألة الشغور في المؤسسات الأمنية العسكرية والأمنية”.

وأضاف أبو فاعور: “يعمل الرئيس بري وكذلك رئيس الحكومة ونعمل معهما وطيف واسع من القوى السياسية على الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الأمر، وكما قلت إذا كان الداعي الأساسي هو الاعتداءات الإسرائيلية فهذا الداعي لا يزال قائمًا، ويمكن أن يتكرر في أي لحظة، ونأمل أن تكون فترة الهدوء محفزًا لمزيد من النقاش في مسألة رئاسة الجمهورية التي ربما تكون على أبواب بعض الحراك فيها نتيجة بعض الموفدين من أكثر من جهة ومن دولة، والمسألة الثانية مسألة الشغور في الأجهزة الأمنية التي يجب أن تعالج بمنطق الدولة وبعقل الدولة وبعقل حفظ المؤسسات والاهتمام بدورها الذي هو دور أساسي في هذه المرحلة”.