أبو فاعور يجتمع بمديري الجامعات والمدارس في راشيا تحضيراً لليوم الطالبي بعيد الاستقلال

التقى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، مديري ومديرات الجامعات والثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في قضاء راشيا ، في إطار التحضير لليوم الطالبي، بمناسبة عيد الاستقلال الذي سيقام في 14 تشرين الحالي، على مدرج قلعة الإستقلال /راشيا، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، بدعوة من بلدية راشيا.

ابو فاعور

بعد ترحيب من وكيل مفوض التربية في وكالة داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عماد خير، قال النائب وائل ابو فاعور :”‏الاجتماع هو اجتماع تنظيمي مع مديرات ومديري الجامعات والمدارس والمعاهد والثانويات في منطقة راشيا تحضيراً للنهار الطلابي بمناسبة عيد الاستقلال الذي سيقام في 14 تشرين الثاني نهار الجمعة في راشيا.

وأوضح ان “الفكرة من هذا النشاط هو إيجاد مشهد وطني توحيدي على مستوى طلاب كل لبنان، حيث ستكون المشاركة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مروراً بالبقاع وجبل لبنان وبيروت لعدد كبير من طلاب لبنان من كل الاتجاهات من كل الانتماءات للقول بأن الانتماء الوحيد الذي يجمعنا هو الانتماء اللبناني، وهو رسالة وحدة وطنية في يوم عيد الاستقلال، رسالة وحدة وطنية في زمن الانقسامات اللبنانية العميقة، علّ هذه الصرخة الطالبية من طلاب وشباب لبنان تلاقي صداها في اذهان المسؤولين”.

صعب

واشارت رئيسة اللجنة السياحية في بلدية راشيا فريال صعب، الى ‏ان “الاجتماع مع مدريري ومديرات المدارس من كل قضاء راشيا، مديرو الثانويات الرسمية والمتوسطات والجامعات الموجودة بقضاء راشيا لاستكمال التحضيرات ووضع خطة نحو إحياء مهرجان الاستقلال في 14 تشرين الثاني، على أمل أن يكون هذا النهار هو نهار وطني جامع كما نريد جميعا، وكان لدينا اجتماع لدرس خطة استقبال الطلاب من كل لبنان ولوضع خطة لإحياء هذا النهار التاريخي”.