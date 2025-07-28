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أبو فاعور يحذّر من أخبار مفبركة: لا صحّة لادعاءات بجريمة طائفية في البقاع

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2025 12:44 مساءً

النائب وائل أبو فاعور

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صدر عن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بيان حذّر فيه من انتشار بعض الأخبار المفبركة أو غير الدقيقة التي يتم تداولها إمّا عن حسن نية أو بقصد التضليل، معتبرًا أن هذا النوع من الشائعات من شأنه أن يثير التوترات ويزرع الفتن في لحظات دقيقة.

ولفت أبو فاعور إلى أنّ “آخر هذه الأخبار المفبركة كان ما تمّ تداوله عن جريمة مزعومة ارتُكبت بحق أحد الإخوة السوريين في منطقة البقاع، على خلفيات طائفية”، مؤكدًا أنّ “الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمتّ إلى الواقع بأي صلة”.

ودعا أبو فاعور إلى “ضرورة تحرّي الدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات، خصوصًا في ظل الأوضاع الحساسة التي تمر بها البلاد”، مشددًا على “أهمية الإعلام المسؤول ووسائل التواصل الواعية التي ترفض الانجرار خلف الشائعات والتحريض”

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