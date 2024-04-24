أبو فاعور يحسم مسألة مشاركة "الحزب التقدمي" في جلسة التمديد

حسم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في اتصال مع “نداء الوطن” مسألة مشاركة نواب الحزب التقدمي الإشتراكي في جلسة التمديد للبلديات، مع سعي للتمايز عبر طرح مغاير، ويقضي بتحديد موعد تقني محدد للتأجيل، يكون محصوراً بأشهر قليلة.

وأشار إلى أنّ “نواب التقدمي سيعرضون هذا الرأي داخل مجلس النواب. ومع عدم تحبيذه الطرح المقدّم لإجراء الإنتخابات في مواعيدها مع استثناء الجنوب.”

ورأى أبو فاعور أنّ “الجهوزية للإنتخابات غير متوفرة لدى غالبية الماكينات الإنتخابية، والناس أيضاً «غير مصدقة» بأن هذا الإستحقاق حاصل.”