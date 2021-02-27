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أبو فاعور يدعو لتسريع وتيرة التلقيح في مستشفى راشيا الحكومي

27 - فبراير - 2021
وائل أبو فاعور

وائل أبو فاعور

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قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور في تصريح:

“حتى اللحظة، تم تلقيح 396 مواطنا فقط في مستشفى راشيا الحكومي من أقضية راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا، رغم أن إدارة المستشفى قامت بتجهيز 8 منصات للتلقيح قادرة على تلقيح 300 شخص يوميا”.

وتابع ابو فاعور: “وزير الصحة استجاب اليوم، مشكورا، لطلب زيادة عدد اللقاحات الاسبوعية للمستشفى لتسريع وتيرة التلقيح”.

وجدد حث المواطنين على “التسجيل والاقبال على أخذ اللقاح لانها الطريقة الوحيدة للجم العدوى، خصوصا بعد استعادة الحياة وتيرتها شبه الطبيعية وما يحمله ذلك من أخطار بدأت تظهر عبر عودة معدلات الاصابة الى الارتفاع، وتقديري أنها ستواصل الارتفاع”.

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