أبو فاعور يعلّق على قرار الحكومة حول سلامة الغذاء

صدر عن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور البيان الآتي:

“إذ أنوّه بقرار مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فإني أتطلع الى أن تقوم هذه الهيئة بدورها في وضع الأسس العلمية والعملية لضمان سلامة غذاء وصحة اللبنانيين خاصة في تنسيق الجهود والأدوار والصلاحيات بين الوزارات والإدارات المتعددة لوضع حد لحالات التفلت وعدم مطابقة المواصفات وتعريض صحة وسلامة اللبنانيين لمخاطر جمة لا سيما ان ما يكشف أحيانا من هذه الحالات لا يعدو كونه رأس جبل الجليد من الانتهاكات الغذائية والصحية.

التحية لروح الشهيد باسل فليحان الذي كان أول من أسس وطرح قانون سلامة الغذاء والشكر لكل الجهود التي قادت إلى إقراره لا سيما جهد الدكتور عاطف مجدلاني من موقعه في لجنة الصحة النيابية في زمن حملة سلامة الغذاء التي قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي في وزارتي الصحة والزراعة حينها والتي قادت إلى اقرار هذا القانون بعد سنوات من الانتظار”.