أبو فاعور يكشف عن المتغيّر الوحيد في جلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية

رأى النائب وائل أبو فاعور أن النقاش الفعلي حول رئاسة الجمهورية لم يبدأ بعد فالنقاش يحتاج الى تواضع والجميع يقر بأن لا رئيس من دون توافق.

وقال في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” عبر الـLBCI: “ترشيحنا للنائب ميشال معوض وضعنا بموقع إيجابي ونحن نسعى لتوسيع القاعدة الانتخابية لميشال معوض والامور تتقدم فهو مثلا استطاع الحصول على عدد من اصوات نواب الحراك وترشيحه لم يستنفد فرصه”.

واعتبر أبو فاعور أن ترشيح ميشال معوض لا يزال من الممكن العمل عليه لتوسيع قاعدته الانتخابية.

ولفت الى أن المتغيّر الوحيد في جلسة الانتخاب المقبلة قد يكون موقف التيار الوطني الحر الذي يبدو أنه سيسمي شخصية للرئاسة والامر قد يساهم في خلط الأوراق.

وتحدث أبو فاعور عن اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مشيرا الى أن الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله بأسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة.

وقال: “في اجتماعي مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لم نتطرق للقاء باسيل – جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس نبيه بري”.

من جهة أخرى، قال أبو فاعور: “بالتأكيد سنشارك في أي جلسة وزارية يدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي فالحكومة عليها واجب الاجتماع في القضايا الاساسية”.