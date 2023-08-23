الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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أسمدة زراعية فاسدة.. أبو فاعور: سأتقدّم بإخبار للنيابة العامّة

منذ 40 ثانية
وائل أبو فاعور

وائل أبو فاعور

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اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي أن الأدوية الزراعية الفاسدة، “ممنوعة من قبل العديد من المعنيين ومن وزارة الصحة وبالرغم من ذلك تدخل إلى لبنان والعديد يستعملها بطريقة جاهلة”.

وقال:” الأدوية الزراعية التى تتسبب بأمراض وأضرار ضخمة تدخل عن طريق مافيات وبطرق مختلفة، وباب التهريب الأساسي عبر شبكة تهريب تنشط بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت”.

وأضاف “وقد تدخل هذه الأسمدة الزراعية تحت مسمى مواد تنظيف”.

وأعلن أبو فاعور أنه سيتقدم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزيّة يذكر فيه أسماء الشركات والأشخاص والمهربين والمتورطين، آملًا من القضاء التحرّك بشكل سريع.

وقال “تواصلت مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الأسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع ومطلوب من وزارة الصحة اعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين”.

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