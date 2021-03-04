أبو كسم: كلام قناة "العالم" حول البطريرك الراعي مرفوض

لفت رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، الأب عبدو أبو كسم، إلى “أنّنا استغربنا الحديث الّذي حصل على قناة “العالم الإخباريّة”، وهي قناة إيرانيّة ناطقة باللغة العربيّة، الّذي طاول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”.

وأشار في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ “أقلّ ما يُقال عن هذا الحديث، أنّه بعيد عن الآداب والأخلاف الإعلاميّة، ولغة التخاطب مع مقامات كبيرة كالبطريرك الراعي، الّذي يمثّل الموارنة ومعظم اللبنانيّين في كلّ العالم. الكلام مردود ومرفوض بالمطلق”.

وتوجّه إلى السفير الإيراني في لبنان، سائلًا: “هل هذا الكلام يمثّل المرجعيّات الرسميّة في إيران، وإلّا كيف يفسّرون الدعوات المتكرّرة للراعي لزيارة إيران؟ هكذا تكون المبادلات مع مقام البطريركية المارونية، الّتي تقوم بواجباتها في كلّ المناسبات؟”.

وشدّد أبو كسم على “أنّنا نقول لهم إنّهم يجب أن ينتبهوا أنّه يمكن مناقشة طرح الراعي حول الطرح، بطريقة راقية، لكن لغة التخوين والتهديد و”تربيح الجميلة” لا تنفع”، مركّزًا على أنّ “الموارنة والبطاركة الموارنة، مع شركائهم اللبنانيّين، هم مَن صنعوا تاريخ لبنان”. وأوضح أنّ “قدسيّة البطريرك الراعي ليست “من بيت بَيهم”، بل هو منتخَب من الكنيسة، وعندما يرى الشعب يعاني ويجوع، يقف إلى جانبه”. ونصحهم أن “يقرأوا تاريخ البطريركية المارونية، ومن ثمّ أن يعطونا دروسًا بالوطنيّة”.