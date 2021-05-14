الجمعة 2 شوال 1442 ﻫ - 14 مايو 2021 |
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أبيض: أخبار سارة في العيد

منذ 8 ساعات
مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس أبيض"

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس أبيض"

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غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “تويتر”. وقال: “أخبار سارة في العيد. اليوم تغلق مستشفى رفيق الحريري الجامعي أحد اقسام العناية المركزة للكورونا نتيجة لانخفاض الحالات في لبنان”.

أضاف: “دعونا نعمل بجد حتى لا نعيد فتحه مرة أخرى. لمن لم يتلقى اللقاح بعد، ارتداء الكمامة والاقتصار على تجمعات صغيرة في الهواء الطلق اقل خطرا للعدوى”.

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