أبيض: أخبار سارة في العيد

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “تويتر”. وقال: “أخبار سارة في العيد. اليوم تغلق مستشفى رفيق الحريري الجامعي أحد اقسام العناية المركزة للكورونا نتيجة لانخفاض الحالات في لبنان”.

أضاف: “دعونا نعمل بجد حتى لا نعيد فتحه مرة أخرى. لمن لم يتلقى اللقاح بعد، ارتداء الكمامة والاقتصار على تجمعات صغيرة في الهواء الطلق اقل خطرا للعدوى”.

أخبار سارة في العيد. اليوم تغلق مستشفى رفيق الحريري الجامعي أحد اقسام العناية المركزة للكورونا نتيجة لانخفاض الحالات في 🇱🇧. دعونا نعمل بجد حتى لا نعيد فتحه مرة أخرى. لمن لم يتلقى اللقاح بعد، ارتداء الكمامة والاقتصار على تجمعات صغيرة في الهواء الطلق اقل خطرا للعدوى.#خلوها_فاضية pic.twitter.com/lz5umXCPxy — Firass Abiad (@firassabiad) May 14, 2021