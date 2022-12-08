أبيض اطلع على الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي القبالة والتمريض

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة ريما ساسين ونقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو، اللتين قدمتا له لمحة موجزة عن تمثيلهما لبنان في جامعة الدول العربية، ومشاركتهما في إطلاق “الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي القبالة والتمريض”.

وهذا الحدث كان برعاية منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي للعالم العربي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتناول البحث آلية تكييف هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع احتياجات مهنتي التمريض والقبالة في لبنان. وأبدى أبيض تجاوبه ودعمه الكلي للمباشرة في تطبيق هذه الاستراتيجية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن النقابتين ووزارة الصحة العامة والشركاء المعنيين كافة، مهمتها وضع خطة عمل لتطوير استراتيجية وطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة، مستندة في ذلك على الاستراتيجية العربية.

وأثنى على جهود نقابتي التمريض والقابلات القانونيات لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للعاملين في مهنتي التمريض والقبالة.