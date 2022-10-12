الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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أبيض: الاهتمام مركّز على احتواء وباء الكوليرا

منذ 32 دقيقة
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

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تفقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض منطقة عرسال التي باتت بؤرة ينتشر فيها وباء الكوليرا.

وشدد ابيض من المحلة على اهمية نظافة مياه الشرب قائلا في مؤتر صحافي: الاهتمام اليوم مركز على احتواء الوباء ونشدد على واجب المجتمع الدولي بالعناية بالنازحين لان المنطقة تتضمن جزءا كبيرا من النازحين مما يؤدي الى ان يعم اي انتشار للكوليرا.

وكانت وزارة الصحة سبق واعلنت عن وجود 4 اصابات في عرسال من هنا “كان من المهم ان نتفقد المنطقة لكي نرى الامور على ارض الواقع” بحسب ابيض.

وشكر خلال جولته رئيس البلدية وفرق صليب الاحمر وسائر معاونيه.

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