نشر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض فيديو عبر “تويتر”.

وعلق عليه كاتباً: “كبار السن هم نقطة ضعفي. أفتقد أجدادي وأتمنى ألا يصيب والديّ أو والديّ أي أذى. دعونا نعمل معًا لحماية من نحبهم. اللقاحات تنقذ الأرواح”.

The elderly are my soft spot. I miss my grandparents, and I hope no harm will come to my parents, or to yours. Let’s us work together, to protect the ones we love. Vaccines save lives. pic.twitter.com/ssWtiWh2ly

— Firass Abiad (@firassabiad) February 19, 2021