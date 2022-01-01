السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
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أبيض: اللقاح يحمي الحياة ‏

منذ 22 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أوضح وزير الصحة العامة فراس أبيض على حسابه عبر “تويتر” أن الأمر الأساسي أن عدداً كبيراً من غير الملقحين موجودون في ‏المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم”. ‏

وقال: “إن اللقاح يحمي الحياة لأن الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة”.‏

يذكر أن أبيض لفت سابقاً إلى أن “الارتفاع في اعداد الإصابات يعكس تفشياً مجتمعياً واسعاً للفيروس ويعود إلى انتشار المتحور ‏أوميكرون سريع الانتقال والتجمعات التي يشهدها موسم الأعياد”.‏

والجمعة، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 4290 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، إضافة الى 17 حالة وفاة.‏

كما لفت أبيض، إلى أن “نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تبلغ 78 بالمئة”، مشيراً إلى أنه في “الأسبوعين الماضيين تمت زيادة ‏‏100 سرير للعناية الفائقة أي بنسبة 30 بالمئة”.‏

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