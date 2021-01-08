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أبيض: المطلوب الآن نهج أكثر صرامة

منذ 31 دقيقة
فراس ابيض

فراس ابيض

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غرد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض على حسابه عبر تويتر بالقول: “حتى لو زادت المستشفيات من سعة أسرّتها، فإنها لن تستطيع المواكبة اذا استمر الارتفاع الحاد في أعداد الكورونا. المطلوب الآن نهج أكثر صرامة. اذا انتظرنا الى ان تمتلئ اسرة المستشفيات، فسيكون الوقت قد فات. إذا حكمنا من خلال التراخي الملاحظ في الشارع، فإن الأمور لا تسير على ما يرام”.

 

 

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