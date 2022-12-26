أبيض: المطلوب المزيد من الضغط لتأمين شبكات الصرف الصحي

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض في محافظة بعلبك الهرمل، لمتابعة سير عمل المرحلة الثانية من التلقيح ضد الكوليرا.

وأكد أبيض خلال الجولة على أولوية استكمال إجراءات الكوليرا بالتعاون مع المنظمات الدولية والعاملين بالمجال الصحي وفريق الوزارة لان الوباء لم ينته، مشددا على وجوب متابعة اجراءاتها من أجل حماية مجتمعاتنا، واشار إلى أن الموضوع الأساسي أنه لم يعد هناك من لقاحات متوفرة بسبب تفشي الكوليرا في٣٠ بلد وهناك ٨٠٠ الف لقاح وصلوا الى لبنان علينا استغلالها لتأمين الحماية للجميع بعد دخول الكوليرا من جديد.

ولفت وزير الصحة إلى أن اخذ اللقاح يؤمن الحماية للجميع، ونجاح او عدم نجاح الموضوع يتوقف على الفعاليات العاملة على الارض .

ورأى أن الكوليرا الضارة ربما تكون نافعة لتسليط الضوء على الوضع المتردي على شبكة المياه والخدمات والنفايات والصرف الصحي وغيرها لنطلب من المنظمات الدولية زيادة الدعم لبعلبك الهرمل وعكار المناطق التي تحمل كل أعباء النزوح، لذلك فهي تستأهل كل الدعم.

واعتبرا أبيض أن الفحوصات التي تجريها بعض البلديات حول مصادر المياه في حال عدم وجود الكوليرا، قد يكون هناك جراثيم واوبئة تهدد الصحة العامة في ظروف صحية صعبة، وهناك جهدين لفحص المياه جهد تقوم به وزارة الصحة مع الشركاء بشكل دوري وهنالك مختبر مؤمن بمستشفى بعلبك الحكومي للفحص بشكل مجاني، وسنبقى داعمين لهذا المختبر.

وأشار أبيض الى أن المطلوب المزيد من الضغط على وكالة الطاقة والمياه والشراء لتأمين شبكان الصرف الصحي وهناك فوق الـ٣٠ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لليونيسيف بشأن الصرف الصحي وتكرير المياه المبتذلة لاعادة توسعة وتأهيل محطة ايعات، اما في موضوع تامين المياه سنتابع مع النواب واتحادات البلديات.