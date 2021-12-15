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أبيض: الوضع الوبائي في لبنان حساس جداً

15 - ديسمبر - 2021
الوزيران فراس الأبيض وعباس الحلبي

الوزيران فراس الأبيض وعباس الحلبي

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اشار وزير الصحة العامة ​فراس أبيض​، خلال اطلاق حملة التوعية الصحية في الأماكن السياحية، إلى أن “الوضع الوبائي في لبنان حساس جداً، والإرتفاع مستمر في الإصابات بفايروس كورونا وستعلن وزارة الصحة اليوم عن وجود 1900 حالة جديدة من الكورونا في لبنان”.

وتابع أنه “إذا نظرنا إلى الواقع الإستشفائي نرى أن نسبة الإشغال للمستشفيات في الأسرة المخصصة لأقسام كورونا في عكار مثلاً 95% وفي النبطية 90% وبشكل عام المعدل هو 75%، وفي حال إنتشار موجة جديدة لا سمح الله فإن قدرة المستشفيات على تحمل هذه الحالات الجديدة هي قدرة محدودة. بالإضافة إلى ذلك فإننا نواجه تحدياً كبيراً شهدناه في السنة الماضية، يتمثل في التدابير الواجب إتخاذها في فترة الأعياد، إذ أننا نعلم برغبة مواطنينا في الغربة بالعودة إلى لبنان في هذه الفترة لرؤية أهاليهم وأصدقائهم، وهذه فرصة لاستعادة جزء من الدورة الإقتصادية التي نحن بأمس الحاجة إليها”.

واكد أنه “لقد كانت لنا تجربة ناجحة في إطلاق حملة اللقاح بالتعاون مع الجامعات والتلامذة ورفعنا نسبة تجاوب المواطنين مع حملة التلقيح من 20،000 مواطن في الحملات السابقة إلى ما يزيد عن 65،000 مواطن في آخر حملة”.

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