أبيض: انتشار واسع لـ"كوليرا"... والمهمّ تأمين طاقة كهربائية لمحطّات ضخ المياه

أعلن وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أن هناك انتشار واسع لـ”كوليرا” معظمه لدى النازحين السوريين والتزايد واضح بتسجيل أعداد الإصابات.

وقال أبيض: الـ”كوليرا يتخطّى نطاق وزارة الصحّة ومن المهمّ تأمين طاقة كهربائية لمحطّات ضخ المياه، لتأمين المياه النظيفة”.

من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي المرض “يتطور بشكل ينذر بالخطر”.

وينتقل الكوليرا بشكل عام من الطعام أو الماء الملوثين ويسبب الإسهال والقيء، ويمكن أن ينتشر في المناطق السكنية التي تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي المناسبة أو مياه الشرب.

يمكن أن يؤدي الكوليرا إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تُرك من دون علاج، وفق منظمة الصحة العالمية، لكن العديد من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تظهر عليهم أعراض خفيفة.