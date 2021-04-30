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أبيض: دعم العاملين في القطاع الصحي أمر ضروري

30 - أبريل - 2021
فراس الأبيض

فراس الأبيض

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غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي عبر حسابه على “تويتر” فراس أبيض:

“دعم العاملين في القطاع الصحي وخاصة من قدم اغلى التضحيات في مواجهة الكورونا هو امر ضروري. رحم الله شهداء الواجب من اطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في المؤسسات الصحية والاستشفائية”.

 

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