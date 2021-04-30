أبيض: دعم العاملين في القطاع الصحي أمر ضروري

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي عبر حسابه على “تويتر” فراس أبيض:

“دعم العاملين في القطاع الصحي وخاصة من قدم اغلى التضحيات في مواجهة الكورونا هو امر ضروري. رحم الله شهداء الواجب من اطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في المؤسسات الصحية والاستشفائية”.

دعم العاملين في القطاع الصحي وخاصة من قدم اغلى التضحيات في مواجهة الكورونا هو امر ضروري. رحم الله شهداء الواجب من اطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في المؤسسات الصحية والاستشفائية.

جهود طيبة من نقابة الاطباء ولجنة الصحة النيابية. https://t.co/09fTa5jTIS — Firass Abiad (@firassabiad) April 30, 2021