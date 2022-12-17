السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبيض: شرطان لقبول الأدوية من الخارج

منذ 16 دقيقة
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، ألا أمر طارئاً لعقد جلسات مجلس وزراء قريباً على عكس الجلسة السابقة التي كانت ضرورة ملحّة لتأمين التمويل للأمراض المستعصية والسرطان والتغطيات الاستشفائية.

ورأى في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، أن هدف حزب الله من المشاركة في الجلسة كان البتّ بالبنود الطارئة لتسهيل أمور المواطن. وتابع: “اجتمعنا منذ يومين مع لجنة الامن الاجتماعي ومع وزير الشؤون الإجتماعيّة هيكتور حجار ونحن جاهزون لنحلّ أي موضوع والعلاقة بين الوزراء ممتازة”.

وعن هبة الأدوية من إيران، قال أبيض إن الوزارة مستعدّة لقبول المساعدات من أي بلد في العالم، مؤكّداً أن هناك شرطين لقبول الأدوية أوّلها الجودة وثانيها عدم تعرّضنا للعقوبات بعد الاستيراد.

وفي ملفّ أدوية السرطان، قال إنّه “تمّ تشكيل لجنة التحقيق بأربعة أدوية في الكرنتينا بعد ازدياد الشكاوى عن السرقة وأفضلية توزيع الأدوية”، مشيراً إلى أن الواقع الذي كان قائماً منع المراقبة والتحقق من المخالفات.

وعن غسيل الكلى، نفى أبيض وجود عراقيل، مؤكداً دفع المستحقات اللازمة للمستشفيات في الوقت المحدد.

    المزيد من أخبار لبنان

    العاقبية
    الاعتداء على جنود الأمم المتحدة "يضيء" الواقع اللبناني
    لبنان
    أي رهان على قمة "بغداد 2" ومن يستحضر ملف لبنان؟
    فادي كرم
    كرم: ويلنا إن انتهت جريمة التعدّي على الـ"يونيفيل" بلا تحقيق جدّي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!