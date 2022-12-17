أبيض: شرطان لقبول الأدوية من الخارج

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، ألا أمر طارئاً لعقد جلسات مجلس وزراء قريباً على عكس الجلسة السابقة التي كانت ضرورة ملحّة لتأمين التمويل للأمراض المستعصية والسرطان والتغطيات الاستشفائية.

ورأى في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، أن هدف حزب الله من المشاركة في الجلسة كان البتّ بالبنود الطارئة لتسهيل أمور المواطن. وتابع: “اجتمعنا منذ يومين مع لجنة الامن الاجتماعي ومع وزير الشؤون الإجتماعيّة هيكتور حجار ونحن جاهزون لنحلّ أي موضوع والعلاقة بين الوزراء ممتازة”.

وعن هبة الأدوية من إيران، قال أبيض إن الوزارة مستعدّة لقبول المساعدات من أي بلد في العالم، مؤكّداً أن هناك شرطين لقبول الأدوية أوّلها الجودة وثانيها عدم تعرّضنا للعقوبات بعد الاستيراد.

وفي ملفّ أدوية السرطان، قال إنّه “تمّ تشكيل لجنة التحقيق بأربعة أدوية في الكرنتينا بعد ازدياد الشكاوى عن السرقة وأفضلية توزيع الأدوية”، مشيراً إلى أن الواقع الذي كان قائماً منع المراقبة والتحقق من المخالفات.

وعن غسيل الكلى، نفى أبيض وجود عراقيل، مؤكداً دفع المستحقات اللازمة للمستشفيات في الوقت المحدد.