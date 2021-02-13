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أبيض: طاقمنا سيكون بجدارة من بين الأوائل الذين يتلقون اللقاح

13 - فبراير - 2021
فراس ابيض

فراس ابيض

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نشر مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض صورًا على حسابه عبر تويتر لمركز لقاح كورونا في مستشفى الحريري.

وقال: “في أقل من 24 ساعة، بعد مرور عام تقريباً على استقبال مستشفى رفيق الحريري الجامعي لأول مريض بفيروس كورونا في لبنان، ثم مئات آخرين، سيكون طاقمنا، بجدارة، من بين أوائل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتلقون اللقاح. أفضل هدية يمكن للمرء أن يطلبها في يوم عيد الحب”.

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