أبيض: طاقمنا سيكون بجدارة من بين الأوائل الذين يتلقون اللقاح

نشر مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض صورًا على حسابه عبر تويتر لمركز لقاح كورونا في مستشفى الحريري.

وقال: “في أقل من 24 ساعة، بعد مرور عام تقريباً على استقبال مستشفى رفيق الحريري الجامعي لأول مريض بفيروس كورونا في لبنان، ثم مئات آخرين، سيكون طاقمنا، بجدارة، من بين أوائل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتلقون اللقاح. أفضل هدية يمكن للمرء أن يطلبها في يوم عيد الحب”.

Less than 24 hrs to go. Almost one year after RHUH received the first #Covid19 patient in Lebanon, and then hundreds more, our staff, deservedly, will be amongst the first healthcare workers to receive the vaccine. The best gift one can ask for on Valentines’s day. 🥰🥰 pic.twitter.com/h36MlgHQqv

— Firass Abiad (@firassabiad) February 13, 2021