أبيض عن أدوية السرطان وغسيل الكلى: المشكلة في التمويل

أمل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، في تشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء في الاجتماع أول من أمس أنه حريص على التأليف، وأن الأمور المطروحة مع رئيس الجمهورية ميشال عون هي إما الصيغة الحكومية التي سبق أن طرحها في زيارته السابقة أو أمور جديدة بينها تعويم الحكومة الحالية.

واعتبر في حديث إذاعي أن احتمال حصول الفراغ الرئاسي هو همّ لدى الجميع، مؤكداً أن أحداً لا يتمنّى حصول عدم استقرار في البلاد، لذا يتوجّب على الجميع وضع جهودهم لتأمين استمرارية مرافق الدولة.

وعن ملف أدوية السرطان وغسيل الكلى، أوضح وزير الصحة أن المشكلة الأساسية في هذا الملف تكمن في التمويل، لافتاً إلى أنه يجري العمل على زيادة التمويل والتأكد من عدم حصول أي سوء استخدام من هدر أو فساد. وأعلن عن زيارة سيجريها اليوم لميقاتي لمتابعة الموضوع.

كما أشار أبيض إلى أنّ المساعدات الدوائية التي تصل إلى لبنان هي من جمعيات أميركية أو لبنانية في الاغتراب وليست هناك مساعدات حكومية أميركية.