أبيض: لا نقوم الا بما يرضي ضميرنا

أسف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض “لما يحدث في وطننا. إذ تتداول بعض الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مسنة (في الحقيقة عمرها 29 سنة) مصابة بالتهاب رئوي شديد (في الحقيقة تعاني من امراض نفسية) و يدعي الفيديو ان مستشفى رفيق الحريري الجامعي رفض استقبالها ورماها في الشارع”.

وأضاف عبر “تويتر، “لم تتصل علينا اية وسيلة اعلامية لتتبين الحقيقة او لتستفسر عن الموضوع. اين المهنية؟ وهل هكذا يكافأ هذا الصرح، والعاملون فيه، على تضحياتهم و بذلهم، وهم في هذه اللحظة يستقبلون ما يزيد عن 17 مريض كورونا في حالة حرجة في قسم الطوارئ نفسه الذي تناولته الالفاظ النابية”.

وقال، “على كل حال، سامحهم الله، ولا نقوم الا بما يرضي ضميرنا، وما يمليه علينا نداء الواجب. حمى الله هذا الصرح والعاملون فيه، والمرضى المترددين عليه، من كل شر، واعطاهم الصحة والعافية على قدر تضحياتهم وبذلهم، وعافى هذا البلد وأهله”.