الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 9 يناير 2022 |
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أبيض: لا نية لرفع الدعم عن أدوية السرطان والامراض المستعصية

منذ 40 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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تفقد وزير الصحة العامة فراس أبيض في مستشفى صيدا الحكومي مركز التلقيح وسير العملية.

في هذا المجال، أكّد أبيض ألا نية لرفع الدعم عن أدوية السرطان والامراض المستعصية، متحدثاً عن وعود أكان من الحكومة او من مصرف لبنان بأن الاموال اللازمة لهذا الموضوع ستبقى مؤمنة.

وأعلن أبيض، في حديث تلفزيوني “أننا لاحظنا ان شركات الادوية لا تسلم مركز الكرنتينا الكميات اللازمة”، مطمئناً الى أن هذا الامر تمت معالجته.

وأشار إلى أنه ابتداء من الاسبوع المقبل، كل شحنة من أدوية السرطان أو الامراض المستعصية تدخل الى لبنان سيتم تسليم مركز الكرنتينا حاجته منها قبل غيره.

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