الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبيض: لا يزال الوقت مبكرًا لاستخلاص النتائج

30 - مارس - 2021
فراس الأبيض

فراس الأبيض

A A A
طباعة المقال

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر “تويتر”، وقال: “هناك دائما امل. لا شك في أن الانخفاض الأخير في إصابات الكورونا بين عاملي الرعاية الصحية يعود إلى اللقاح”.

وأضاف: “مع تلقي المزيد من الأفراد للقاح المتوفر بكميات اكبر، سيُلاحظ انخفاض مماثل في جميع أنحاء البلد.ومع ذلك، تم الإبلاغ عن ٧٨ حالة وفاة بسبب الكورونا في اليومين الماضيين”.

حدثت غالبية الوفيات في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن ٧٥ عامًا، وهي فئة تم تطعيم أكثر من ٥٠ ٪ منها. ومع ذلك، لا يزال الوقت مبكرًا لاستخلاص النتائج، ويُعد الانخفاض الملاحظ في الاستشفاء علامة جيدة. وبالطبع، من السابق لأوانه الاحتفال، فهناك امران يمكن أن يعرقلا هذا التقدم.

خلال الأيام الماضية، استأنف الناس حياتهم الطبيعية، سواء في العمل أم الترفيه. لم يكن الالتزام الملحوظ بارتداء الكمامة أو التباعد عالياً. وقد يؤدي انخفاض عدد الحالات إلى المزيد من تهاون الناس على اتباع اجراءات السلامة. في الماضي، أدى هذا إلى اندلاع موجة جديدة من فيروس الكورونا.

يمكن لمتحورات الكورونا الجديدة الاسرع انتشارا والاكثر فتكا أن تتفلت من المناعة التي يمنحها اللقاح. إن جهود الترصد المحدودة، والالتزام المنخفض بإجراءات السلامة، والتساهل على الحدود، هي ظروف مثالية لانتشار الفيروس المتحور. ويساعد في هذا أيضًا الإرهاق من اجراءات الاغلاق العام.

باختصار، من المهم ان يتسارع إطلاق اللقاح الآن بخطى حثيثة، وعلينا جميعًا مكافحة التردد في اخذ اللقاح. اليقظة لا تزال مطلوبة، فالكورونا فيروس غدار. يظل السلوك المجتمعي المتفلت هو ألد أعدائنا، فيما اثبت السعي والتطور العلمي أنه أفضل أمل لنا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي بحث مع مجلس القضاء الأعلى بسبل معالجة أوضاع القضاة
كهرباء لبنان
نقابة عمال كهرباء لبنان أعلنت الإضراب ووقف جميع الأعمال الإدارية والفنية
صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
في ذكرى فاجعة 4 آب: إقفال المؤسسات العامة وتنكيس للأعلام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟