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أبيض: لقاحا سبوتنيك وسينوفارم يصلان قريباً الى لبنان

19 - مارس - 2021
فراس الأبيض

فراس الأبيض

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أوضح مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ الدكتور فراس أبيض أن “قرار الدول الأوروبية باستئناف استخدام لقاح استرازينيكا بعد أن وجدت الهيئات الناظمة أنه آمن هو خبر سار، كما ان لقاحي سبوتنيك وسينوفارم سيصلان قريباً الى لبنان. سيعطي هذا دفعة نحن بامس الحاجة إليها لحملة نشر اللقاح البطيئة حاليًا”.

وأعلن عن أن “البارحة، سجل لبنان 73 حالة وفاة بسبب الكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة في الأسابيع الماضية، كما تجاوز معدل الفحوصات المحلية الموجبة 20%. يلقي الاقتصاد المتعثر بظلاله على المستشفيات وعامليها الذين يهاجرون بأعداد كبيرة. لذلك، كان الخبر السار عن اللقاح ينتظر بفارغ الصبر”.

وأكد أن “سيتعين تلقيح المزيد، وبسرعة، قبل الوصول الى الانخفاض المطلوب في أعداد الكورونا. ستكون المستشفيات مزدحمة في الأسابيع المقبلة، لكن لنأمل ان قدرتها الاستيعابية ستكون كافية. وينصح الناس بأخذ حذرهم خاصة في المناسبات القادمة، فالصحة هي اهم ما نملك”.​

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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