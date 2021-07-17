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أبيض متشائم: المستشفيات والمرضى سيحاربون الوباء بمفردهم!

17 - يوليو - 2021
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

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غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر”: لنكن صريحين، نحن دخلنا في موجة كورونا جديدة. إلى أي مدى ستسوء الامور يعتمد على معدل الاستشفاء، علمًا أنّ معدل نشر اللقاح المنخفض لدينا لا يبشر بالخير. علاوة على ذلك، المستشفيات الآن أقل استعدادًا من ذي قبل بسبب الازمات المتلاحقة، والناس في حالة منهكة ماديًا وجسديًا ونفسيًا.

تساءل: كيف ستستجيب السلطات؟”، موضحاً أنّه “لا توجد استراتيجية واضحة.
تابع: حتى وقف التدفق اليومي لعشرات حالات الكورونا الإيجابية الداخلة عبر المطار لا يزال صعب المنال. بدون استراتيجية منسقة، سيتعين على المستشفيات والمرضى محاربة الوباء بمفردهم.

وسأل: هل نحن قريبون من مناعة القطيع؟. وقال: ينتشر متحور دلتا حتى في مجتمعات أخرى ملقحة بشكل أفضل، كما أن حالات الاستشفاء هناك آخذة في الارتفاع، وقريباً ستتزايد الوفيات. إن السعي وراء مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية يعني أن العديد من المرضى سيكونون أضحية من أجل الآخرين.

كما لفت إلى أنّ بعض الكوارث طبيعية، فيما البعض الآخر هي من صنع الإنسان. مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، واضح أن استجابتنا للوباء ليست أقل إهمالًا. بعد الآلاف من وفيات الكورونا، ها نحن ندخل موجة جديدة غير مستعدين. عيد بأي حال عدت يا عيد.

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