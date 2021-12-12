الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبيض: نجاح الماراثون لم يكن ممكنا من غير دعم الجمعيات الدولية والمحلية

12 - ديسمبر - 2021
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الصحة العامة فراس أبيض عبر حسابه على تويتر أن ‏نجاح ماراثون اللقاح لم يكن ممكنا من غير الدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات الدولية والمحلية، خصوصا عبر المئات من المتطوعين والمتطوعات على امتداد مراكز اللقاح كافة.

وقال أبيض:” نقدم لهم كل شكر وتقدير لما بذلوه تجاه أهلهم، ورفع مستوى مناعتهم المجتمعية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائبا الجمهورية القوية: للتأكد من نجاح الموسم السياحي في جزين
    سفينة "اينرجين" في كاريش
    نزاع الترسيم.. الجانب الاسرائيلي يلتقي هوكشتاين: نعتزم حل القضية قريبًا
    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    وزير الشؤون الاجتماعية: لبنان لا يستفيد من الوجود السوري بشيء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟