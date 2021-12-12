أبيض: نجاح الماراثون لم يكن ممكنا من غير دعم الجمعيات الدولية والمحلية

اعتبر وزير الصحة العامة فراس أبيض عبر حسابه على تويتر أن نجاح ماراثون اللقاح لم يكن ممكنا من غير الدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات الدولية والمحلية، خصوصا عبر المئات من المتطوعين والمتطوعات على امتداد مراكز اللقاح كافة.
وقال أبيض:” نقدم لهم كل شكر وتقدير لما بذلوه تجاه أهلهم، ورفع مستوى مناعتهم المجتمعية”.
نجاح ماراثون اللقاح لم يكن ممكنا من غير الدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات الدولية والمحلية👇، وخاصة عبر المئات من المتطوعين والمتطوعات على امتداد مراكز اللقاح كافة. نحن في @mophleb نقدم لهم كل شكر وتقدير لما بذلوه تجاه اهلهم، ورفع مستوى مناعتهم المجتمعية. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/x2ueNpiI57
— Firass Abiad (@firassabiad) December 12, 2021