أبيض: نجاح الماراثون لم يكن ممكنا من غير دعم الجمعيات الدولية والمحلية

اعتبر وزير الصحة العامة فراس أبيض عبر حسابه على تويتر أن ‏نجاح ماراثون اللقاح لم يكن ممكنا من غير الدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات الدولية والمحلية، خصوصا عبر المئات من المتطوعين والمتطوعات على امتداد مراكز اللقاح كافة.

وقال أبيض:” نقدم لهم كل شكر وتقدير لما بذلوه تجاه أهلهم، ورفع مستوى مناعتهم المجتمعية”.

نجاح ماراثون اللقاح لم يكن ممكنا من غير الدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات الدولية والمحلية👇، وخاصة عبر المئات من المتطوعين والمتطوعات على امتداد مراكز اللقاح كافة. نحن في @mophleb نقدم لهم كل شكر وتقدير لما بذلوه تجاه اهلهم، ورفع مستوى مناعتهم المجتمعية. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/x2ueNpiI57 — Firass Abiad (@firassabiad) December 12, 2021