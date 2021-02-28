الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبيض: نحن نخدع انفسنا

28 - فبراير - 2021
فراس الأبيض

فراس الأبيض

A A A
طباعة المقال

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عير “تويتر”، وقال: “‏مع البدء في افتتاح المتاجر والمراكز التجارية غدًا والمدارس في الأسبوع التالي، لا يمكن للمرء أن يلوم الكثيرين اذا تكون لديهم انطباع بأن وضع الكورونا في لبنان الى تحسن تدريجي”.

وأضاف: “إنه ليس كذلك، ونحن نخدع انفسنا على أقل تقدير، اذا لم نعترف بهذا الواقع”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النقيب ملحم خلف
فنج وخلف: إعادة هيئة إدارة الكوارث وتفعيلها ضرورة قصوى
السراي الحكومي
زيادة الإنتاج الوطني.. اجتماعان مهمّان في السراي
وزير الأشغال علي حمية
حميه أعطى توجيهاته بتفريغ السفن وإخراج البضائع من المرافئ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
الامتحانات الرسمية - لبنان
توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟