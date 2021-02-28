أبيض: نحن نخدع انفسنا

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عير “تويتر”، وقال: “‏مع البدء في افتتاح المتاجر والمراكز التجارية غدًا والمدارس في الأسبوع التالي، لا يمكن للمرء أن يلوم الكثيرين اذا تكون لديهم انطباع بأن وضع الكورونا في لبنان الى تحسن تدريجي”.

وأضاف: “إنه ليس كذلك، ونحن نخدع انفسنا على أقل تقدير، اذا لم نعترف بهذا الواقع”.

مع البدء في افتتاح المتاجر والمراكز التجارية غدًا والمدارس في الأسبوع التالي، لا يمكن للمرء أن يلوم الكثيرين اذا تكون لديهم انطباع بأن وضع الكورونا في لبنان الى تحسن تدريجي. إنه ليس كذلك 👇👇، ونحن نخدع انفسنا على أقل تقدير، اذا لم نعترف بهذا الواقع. pic.twitter.com/GPOikjQDxB — Firass Abiad (@firassabiad) February 28, 2021