fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

أبيض: هذا ما يجب اتّباعه لـ”تجنّب السقوط أكثر في الهاوية”!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 11:38 صباحًا
فراس ابيض

فراس ابيض

A A A
طباعة المقال

أوضح مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس أبيض أنّ “تفشي العدوى في الأسرة الواحدة ناتج عن إصابة أحد أفراد الأسرة في المجتمع، ومن ثم نقله العدوى إلى افراد منزله”، مؤكداً أنّ “العدوى المنزلية ليست حدثاً معزولاً، ولذلك فأنّ السيطرة على انتشار العدوى في المجتمع أمر بالغ الأهمية”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “إنّ عزو زيادة أعداد كورونا الأخيرة إلى العدوى المنزلية هو أمر غير سليم، ويحول اللوم بعيداً عن السبب الحقيقي، وهو السماح للمجتمع باستئناف النشاط الطبيعي تقريباً على الرغم من أنّ معدل إيجابية الفحوصات تجاوز 13%، ومن المهم تعلم هذا الدرس”.

كما أكد أنّ “هذا لا يعفي الأفراد من التقيد بالسلوك المسؤول. ولكن بالنظر إلى الخسائر الوشيكة في الأرواح، والتي كان بالإمكان تجنبها، فمن الواجب أن نكون صريحين”، لافتاً إلى أنّ “المطلوب تغيير في الاتجاه و اتباع نهج صارم إذا أردنا تجنب السقوط أكثر في الهاوية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    بعد شتاء “دافئ”.. هل يبيضها كانون؟
    هارون
    هارون: التعاون بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة يفيد اكثر من التهديدات
    نقيب الاطباء شرف ابو شرف
    نقيب الأطباء: وصلنا إلى المحظور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا يهدد الصحة العقلية
    هذه الأعراض التي تميز كورونا المتحور.. أسرع انتشاراً وأقل خطورة
    تمثال قاسم سليماني
    سليماني يحتل لبنان … لسنا في طهران يا نصرالله
    غريغوري مايكل
    بعد تلقيه لقاح كورونا.. طبيب يصاب بمرض نادر ويفارق الحياة