أبيض: هذا ما يجب اتّباعه لـ”تجنّب السقوط أكثر في الهاوية”!

أوضح مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس أبيض أنّ “تفشي العدوى في الأسرة الواحدة ناتج عن إصابة أحد أفراد الأسرة في المجتمع، ومن ثم نقله العدوى إلى افراد منزله”، مؤكداً أنّ “العدوى المنزلية ليست حدثاً معزولاً، ولذلك فأنّ السيطرة على انتشار العدوى في المجتمع أمر بالغ الأهمية”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “إنّ عزو زيادة أعداد كورونا الأخيرة إلى العدوى المنزلية هو أمر غير سليم، ويحول اللوم بعيداً عن السبب الحقيقي، وهو السماح للمجتمع باستئناف النشاط الطبيعي تقريباً على الرغم من أنّ معدل إيجابية الفحوصات تجاوز 13%، ومن المهم تعلم هذا الدرس”.

كما أكد أنّ “هذا لا يعفي الأفراد من التقيد بالسلوك المسؤول. ولكن بالنظر إلى الخسائر الوشيكة في الأرواح، والتي كان بالإمكان تجنبها، فمن الواجب أن نكون صريحين”، لافتاً إلى أنّ “المطلوب تغيير في الاتجاه و اتباع نهج صارم إذا أردنا تجنب السقوط أكثر في الهاوية”.