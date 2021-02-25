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أبيض يكشف الطريقة الوحيدة للحصول على أخبار جيدة عن كورونا واللقاح

منذ ساعة واحدة
فراس ابيض

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس ابيض

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غرد مدير مستشفى رفيق الحريري على حسابه عبر تويتر بالقول: “الطريقة الوحيدة للحصول على أخبار جيدة عن الكورونا واللقاح حاليا هي تحويل الانتباه بعيدًا عن الأخبار المحلية. ففي مختلف أنحاء العالم، اعداد الكورونا في تراجع. وقد تمكن العديد من البلدان من طرح اللقاح دون عقبات، وكانت النتائج واعدة للغاية”.

ورأى أبيض في سلسلة تغريدات ان “اللقاح ينقذ الأرواح. فمن غير المرجح أن يصاب الأفراد الذين تم تلقيحهم بعدوى كورونا الشديدة. والأمر الأكثر تشجيعًا هو البيانات التي تشير إلى أن اللقاحات فعالة أيضًا في تخفيض انتقال العدوى. لا يمكن لحملة التلقيح الناجحة أن تنقذ الأرواح فحسب، بل يمكن أن تساعد الاقتصاد أيضًا”.

واعتبر أنه “مع توفر المزيد من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس الكورونا بشكل كبير، سيتمكن لبنان من الوصول إلى المزيد من اللقاحات. وستؤدي مشاركة القطاع الخاص أيضًا إلى تحسين طرح اللقاح. ستأتي أخبار أفضل، على الرغم من أن الأوان سيكون قد فات بالنسبة للبعض|.

وكشف أبيض أنه شارك بالأمس في ندوة مع منظمات غير حكومية تعمل مع الاطفال المصابين بمرض السرطان”، معلناً أن “الدرس الرئيسي الذي تعلمك إياه هذه المنظمات هو عدم اليأس أبدًا. ستمر المشقات، ويأتي أيام أفضل. الاوطان أيضا يمكن أن تصاب بهذا المرض، وستمر المشقات أيضًا، وتأتيها أيام أفضل”.

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