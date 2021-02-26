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أبيض يكشف عن أخبار سارة

26 - فبراير - 2021
فراس الأبيض

فراس الأبيض

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غرد رئيس مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس ابيض فكتب :
‏”أخبار سارة: انخفض عدد مرضى كورونا المقيمين في طوارئ مستشفى رفيق الحريري الجامعي مؤخرًا، على الرغم من أن العدد لا يزال أعلى من ١٠، جميعهم تقريبًا في حالة حرجة. هذا قد يعكس الانخفاض في الحالات في بيروت وجبل لبنان، أو أن المزيد من المرضى يتلقون العلاج في المنزل”.

‏وأضاف: “ومع ذلك، كان المزيد من الحالات الحرجة في الآونة الأخيرة هي لمرضى من الفئات العمرية الأصغر. السبب الرئيسي لحالتهم المتقدمة هو الحضور المتأخر الى المستشفى. هذا هو أحد مخاطر العلاج في المنزل، خاصةً بدون إشراف كافٍ. لا شك ان الكورونا مرض غدار”.

‏وأشار إلى أنه مع توجه لبنان لفتح القطاع التجاري ولاحقا المدارس، فإن خطر الموجة الرابعة سيكون محتملا. تعد الأرقام المرتفعة لحالات الكورونا في الأيام القليلة الماضية علامة مقلقة. لهذا السبب، قد يكون الانخفاض في عدد الحالات في الطوارئ فجر كاذب. يجب أن نبقى مستعدين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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