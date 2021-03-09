أبيض يناشد: من دون الأوكسجين سوف نخسر ارواحاً عزيزة

غرد مدير مستفى رفيق الحريري الجامعي على حسابه عبر تويتر قائلاً: “مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمستشفيات الأخرى، المليئة بمرضى الكورونا، تشكو من انخفاض مقلق في مخزون الأكسجين. لم يتمكن الموردون من ايصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة. تم إبلاغ وزارة الصحة والقوى الأمنية بهذا الامر”.

وأكد أبيض أنه “بدون الأوكسجين، سوف نخسر ارواحا عزيزة”.

مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمستشفيات الأخرى، المليئة بمرضى الكورونا، تشكو من انخفاض مقلق في مخزون الأكسجين. لم يتمكن الموردون من ايصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة. تم إبلاغ وزارة الصحة والقوى الأمنية بهذا الامر. بدون الأكسجين، سوف نخسر ارواحا عزيزة. — Firass Abiad (@firassabiad) March 9, 2021