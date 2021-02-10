أبيض ينشر صورة لبراد تخزين اللقاح: العد التنازلي بدأ

ذكر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أن البراد ذات درجة الحرارة المنخفضة (ULT) في المستشفى بات جاهزاً لتخزين لقاح فايرز على درجة حرارة – 80.

وقال أبيض في تغريدة عبر تويتر: العد التنازلي بدأ. سنكون جاهزين في الوقت المحدد.

وأرفق أبيض تغريدته بصورة للبراد.