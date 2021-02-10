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أبيض ينشر صورة لبراد تخزين اللقاح: العد التنازلي بدأ

10 - فبراير - 2021
فراس ابيض

فراس ابيض

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ذكر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أن البراد ذات درجة الحرارة المنخفضة (ULT) في المستشفى بات جاهزاً لتخزين لقاح فايرز على درجة حرارة – 80.

وقال أبيض في تغريدة عبر تويتر: العد التنازلي بدأ. سنكون جاهزين في الوقت المحدد.

وأرفق أبيض تغريدته بصورة للبراد.

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