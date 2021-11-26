أبيض: 80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين

أكد وزير الصحة فراس أبيض أن 80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين. وأشار إلى أننا “في وزارة الصحة ندرك تماماً أهمية ‏الوضع الصحة بالنسبة للقطاع التربوي ونعمل لتأمين اللقاحات‎.”‎

ولفت في مؤتمر صحفي إلى أنه أصبح لدينا برنامج للترصّد الجيني للمتحورات وغالبيتها في لبنان دلتا والمتفرّع عنها‎.‎

وكشف أبيض عن أنه تم رفع جهوزية المستشفيات بنسبة 30 في المئة‎.‎

وقال: “لاحظنا بعض التراخي من المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية والإرشادات وإعادة تذكير الناس بوجود الفيروس‎.”‎

وتابع أبيض: “هناك ازدياد في عدد الحالات وكان متوقعاً وهذا الأمر ليس محصوراً بلبنان فقط لذلك يجب تحضير المستشفيات لأي ‏ارتفاع إذا حصل‎.”‎