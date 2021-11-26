أبيض: 80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين

أكد وزير الصحة فراس أبيض أن 80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين. وأشار إلى أننا “في وزارة الصحة ندرك تماماً أهمية الوضع الصحة بالنسبة للقطاع التربوي ونعمل لتأمين اللقاحات.”
ولفت في مؤتمر صحفي إلى أنه أصبح لدينا برنامج للترصّد الجيني للمتحورات وغالبيتها في لبنان دلتا والمتفرّع عنها.
وكشف أبيض عن أنه تم رفع جهوزية المستشفيات بنسبة 30 في المئة.
وقال: “لاحظنا بعض التراخي من المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية والإرشادات وإعادة تذكير الناس بوجود الفيروس.”
وتابع أبيض: “هناك ازدياد في عدد الحالات وكان متوقعاً وهذا الأمر ليس محصوراً بلبنان فقط لذلك يجب تحضير المستشفيات لأي ارتفاع إذا حصل.”