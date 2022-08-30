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أبي المنى إلتقى تريسي شمعون ونسخة من رؤية جديدة للجمهورية بينهما

منذ 52 دقيقة
الشيخ سامي ابي المنى

الشيخ سامي ابي المنى

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إلتقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، المرشحة لرئاسة الجمهورية السفيرة السابقة تريسي شمعون التي اطلعته على قرارها الترشح لموقع الرئاسة الأولى وتقديمها نسخة من “رؤية جديدة للجمهورية” التي اعدّتها بهذا الخصوص.

ورافق شمعون في الزيارة وسيم كبّارة، في حضور رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، مدير الأوقاف في المجلس المذهبي الأستاذ نزيه زيعور ومدير مشيخة العقل الأستاذ ريّان حسن.

وأشارت شمعون، الى “أنني تشرّفت بلقاء سماحة شيخ العقل وبتقديم افكاري الشخصية للجمهورية الجديدة والبرنامج الذي أرى وجوب اعلانه مني كمرشحة، كمشروع متكامل احتراما للشعب والمقام”. مشددة على “أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها وفق نص الدستور، وان واجب الجميع احترام هذا الدستور وتطبيقه”.

ثم عقد شيخ العقل اجتماعا مع رئيس محكمة الاستئناف الدرزية القاضي ناصر الدين والقاضي مكارم للتباحث بمسائل تخص القضاء.

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