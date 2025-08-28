أبي المنى اطّلع من قائد اليونيفيل على وضع الجنوب

لقاء جمع بين شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، وقائد قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، قائد قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان “اليونيفيل” الجنرال ديوداتو أبانيارا في زيارة تعارف اثر تعيينه في منصبه قبل فترة.

واطلع أبانيارا أبي المنى على الواقع العام الراهن ضمن المهام الموكلة بها في جنوب لبنان، والدور الذي تقوم به “اليونيفيل” في التخفيف من حدة التوترات والمحاولات المستمرة لتوفير الاستقرار والتعاون الحاصل مع الجيش اللبناني في هذا المجال.

وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها شيخ العقل بقائد اليونيفيل الجديد، متمنيا له “التوفيق في مهامه، ومقدرا الجهود والتضحيات التي بذلتها قوات الطوارئ الدولية وتبذلها اليوم، في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة واثناء العدوان الاخير، وعلى مساعدة الجنوبيين”، آملا “بذل الجهود الممكنة من قبل الدول الراعية والمؤثرة على اسرائيل من اجل وقف الاعتداءات والتهديدات المستمرة والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، لضمان تحقيق الاستقرار المنشود”.

واستقبل شيخ العقل وفد “المركز الحبري المريمي للحوار بين الاديان لدى الفاتيكان” برئاسة الأب وسام ابو ناصر، ضم:الممثلين عن الطائفة السنية مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور علي الجناني والشيخ صالح حامد، وعن الطائفة الشيعية السيد الدكتور علي السيد قاسم والاب ايلي صادر، في حضور ممثل طائفة الموحدين الدروز في المركز الشيخ عامر زين الدين، واطلع الوفد سماحته على المؤتمر الدولي المزمع عقده في حاضرة الفاتيكان، من أجل تعزيز الحوار وبناء جسور التلاقي بين الأديان.

كما استقبل وفدا من “جمعية ثمار” ضم الأمين العام المدارس الانجيلية الدكتور نبيل قسطة، وقسيس مجمع الكنيسة المعمدانية جوزيف القزي، والسيد كليم اندراوس والسيدة مارني فريمان.

وفي منزله في شانيه استقبل شيخ العقل النائب امين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، في حضور رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار.

كما استقبل الشيخ ماجد أبو سعد برفقة وفد من المشايخ، كذلك وفدا من اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار برئاسة روبير سيوفي، ضم: رؤساء بلديات بيصور سمر العريضي، عبيه هيثم حمزة، البنيه شادي يحيى وعيناب غازي الشعّار، برفقة رئيس “منظمة اليد الخضراء” زاهر رضوان، بهدف التعريف بالاتحاد ودعوة سماحته الى “مؤتمر عاليه الاصيلة – Authentic Aley” نموذج اللامركزية الادارية التنموية الشراكة المحلية والاقتصادية والبيئية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، السبت المقبل في خان الحرف – عيناب.

وقدم شيخ العقل التعازي في بلدة قبيع بالمرحومة الشيخة صالحة حسن زين الدين أرملة المرحوم حسن فندي ابو الحسن، وفي بلدة بعقلين بالمهندس المرحوم ابو نديم فادي نديم الغصيني.